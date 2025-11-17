Munjal Showa legte Quartalsergebnis vor

Munjal Showa hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,68 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Munjal Showa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,510 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 3,33 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,18 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at