Munjal Showa präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Munjal Showa präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,23 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,47 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 3,03 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

In Sachen EPS wurden 5,47 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Munjal Showa 7,22 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 13,15 Milliarden INR gegenüber 12,50 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at