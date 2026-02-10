Munjal Showa präsentierte Quartalsergebnisse

Munjal Showa hat am 07.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,73 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,49 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,59 Prozent auf 3,50 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at