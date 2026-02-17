Munshaat Real Estate Projects: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Munshaat Real Estate Projects stellte am 15.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,1 Millionen KWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,7 Millionen KWD ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,040 KWD beziffert. Im Vorjahr waren 0,020 KWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,64 Prozent auf 22,48 Millionen KWD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 21,08 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

