Munshaat Real Estate Projects: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Munshaat Real Estate Projects hat am 09.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Umsatz lag bei 3,4 Millionen KWD – das entspricht einem Abschlag von 2,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,5 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at