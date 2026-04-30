Munters Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Munters Group hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,68 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,820 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3,58 Milliarden SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,71 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,818 SEK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 3,58 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at