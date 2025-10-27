Munters Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Munters Group hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,94 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,44 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Munters Group mit einem Umsatz von insgesamt 3,80 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,76 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 0,98 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,15 SEK sowie einen Umsatz von 3,73 Milliarden SEK prognostiziert.

Redaktion finanzen.at