Munters Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Munters Group äußerte sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 SEK gegenüber 0,940 SEK im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Munters Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,47 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 3,80 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 1,23 SEK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 4,38 Milliarden SEK erwartet.

Redaktion finanzen.at