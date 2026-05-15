Murakami: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Murakami ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Murakami die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 76,18 JPY gegenüber 120,14 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 32,49 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Murakami einen Umsatz von 31,92 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 524,89 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Murakami ein EPS von 513,64 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 115,65 Milliarden JPY gegenüber 109,21 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at