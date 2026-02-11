Murakami: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Murakami hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 139,54 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 148,80 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 28,78 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,31 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at