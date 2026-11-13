Murakami mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Murakami hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 214,48 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 144,50 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,86 Prozent auf 32,99 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at