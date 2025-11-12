Murakami stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Murakami hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 144,50 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 119,54 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 27,76 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 27,57 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

