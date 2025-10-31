Muraki: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Muraki hat sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 18,52 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 18,31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,93 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,98 Milliarden JPY ausgewiesen.

