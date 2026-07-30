Muraki verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Muraki hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,49 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Muraki ein EPS von 11,74 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1,97 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Muraki 1,90 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at