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21.05.2026 06:31:29
Murapol hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Murapol hat am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 0,53 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Murapol 1,68 PLN je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat Murapol 145,3 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 56,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 330,7 Millionen PLN umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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