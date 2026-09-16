Murapol legte Quartalsergebnis vor

Murapol hat am 15.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,18 PLN beziffert, während im Vorjahresquartal 0,690 PLN je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 62,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 323,5 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 198,7 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at