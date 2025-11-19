Murapol: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Murapol lud am 18.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 PLN gegenüber 0,720 PLN im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Murapol mit einem Umsatz von insgesamt 196,6 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,3 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 2,81 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at