Murapol gab am 25.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,680 PLN erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 354,4 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 80,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Murapol einen Umsatz von 196,6 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.at