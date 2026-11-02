Murata Manufacturing: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Murata Manufacturing hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,70 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at