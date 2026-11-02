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02.11.2026 06:31:29
Murata Manufacturing gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Murata Manufacturing hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 57,72 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 44,94 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Murata Manufacturing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 588,50 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 486,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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