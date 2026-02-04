Murata Manufacturing gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Murata Manufacturing hat am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Murata Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 3,03 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,20 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at