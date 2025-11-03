Murata Manufacturing hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Murata Manufacturing hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 44,94 JPY gegenüber 34,15 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Murata Manufacturing 486,62 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 461,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at