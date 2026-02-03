Murata Manufacturing hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Murata Manufacturing lud am 02.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 13,91 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 38,11 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 467,45 Milliarden JPY – ein Plus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Murata Manufacturing 448,01 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at