Murata Manufacturing: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Murata Manufacturing gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 44,71 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 26,83 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 502,26 Milliarden JPY – ein Plus von 20,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Murata Manufacturing 416,15 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at