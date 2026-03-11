|
11.03.2026 06:31:29
Murchison Minerals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Murchison Minerals hat am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,110 CAD. Im Vorjahr hatten -0,200 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
