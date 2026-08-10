MURO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MURO ließ sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MURO die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 23,15 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MURO 2,61 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MURO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,81 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at