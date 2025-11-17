MURO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MURO präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,82 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MURO ein EPS von 1,88 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,10 Prozent zurück. Hier wurden 5,70 Milliarden JPY gegenüber 5,71 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at