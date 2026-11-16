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16.11.2026 06:31:29
MURO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
MURO hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 51,40 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8,82 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,21 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5,70 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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