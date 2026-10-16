MUROMACHI CHEMICALS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MUROMACHI CHEMICALS stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 35,32 JPY. Im Vorjahresviertel waren 14,35 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,86 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MUROMACHI CHEMICALS einen Umsatz von 1,79 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at