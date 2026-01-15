|
MUROMACHI CHEMICALS gewährte Anlegern Blick in die Bücher
MUROMACHI CHEMICALS präsentierte in der am 14.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 46,50 JPY gegenüber 12,93 JPY im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MUROMACHI CHEMICALS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,89 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,42 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
