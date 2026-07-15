|
15.07.2026 06:31:29
MUROMACHI CHEMICALS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
MUROMACHI CHEMICALS gab am 14.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -43,53 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MUROMACHI CHEMICALS ein EPS von -1,970 JPY in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,68 Prozent auf 2,19 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 40,58 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 60,42 JPY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat MUROMACHI CHEMICALS in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 17,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,84 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,65 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Verlusten -- DAX fällt unter 25.000-Punkte-Marke -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich überwiegend freundlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Mittwoch zurückhaltend. An der Wall Street geht es nach oben. In Asien wurden zur Wochenmitte teils kräftige Gewinne verzeichnet.