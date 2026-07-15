15.07.2026 06:31:29

MUROMACHI CHEMICALS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MUROMACHI CHEMICALS gab am 14.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -43,53 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MUROMACHI CHEMICALS ein EPS von -1,970 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,68 Prozent auf 2,19 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 40,58 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 60,42 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat MUROMACHI CHEMICALS in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 17,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,84 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,65 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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