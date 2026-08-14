Murphy Canyon Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Murphy Canyon Acquisition A hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Murphy Canyon Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 8,71 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -10925,360 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at