Murphy Canyon Acquisition A ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Murphy Canyon Acquisition A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -288,89 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Murphy Canyon Acquisition A ein EPS von -1645130,000 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at