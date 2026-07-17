Murphy Canyon Acquisition A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Murphy Canyon Acquisition A ließ sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Murphy Canyon Acquisition A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3669,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at