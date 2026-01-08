Murphy Oil Aktie
WKN: 856127 / ISIN: US6267171022
|
08.01.2026 14:12:44
Murphy Oil Corp To Offer $500 Million Of Senior Notes
(RTTNews) - Murphy Oil Corp. (MUR), an oil and gas exploration and production company, Thursday said it plans to offer $500 million of Senior Notes due 2034.
The company intends to use the net proceeds from the offering to fully redeem its 5.875 percent notes due 2027 and its 6.375 percent notes due 2028 together with the payment of related premiums, fees and expenses, to repay its outstanding borrowing under its revolving credit facility, to cover transaction related fees and expenses and the remainder for general corporate purposes.
In pre-market activity, MUR shares were trading at $29.50, down 1.40% on the New York Stock exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Murphy Oil Corp.
|
04.11.25
|Ausblick: Murphy Oil verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Murphy Oil gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Murphy Oil stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Murphy Oil veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)