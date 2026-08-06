Murphy Oil Aktie
WKN: 856127 / ISIN: US6267171022
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06.08.2026 04:00:56
Murphy Oil Corporation Profit Climbs In Q2
(RTTNews) - Murphy Oil Corporation (MUR) announced earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $232.18 million, or $1.59 per share. This compares with $22.28 million, or $0.16 per share, last year.
Excluding items, Murphy Oil Corporation reported adjusted earnings of $225.8 million or $1.55 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 35.6% to $926.33 million from $683.07 million last year.
Murphy Oil Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $232.18 Mln. vs. $22.28 Mln. last year. -EPS: $1.59 vs. $0.16 last year. -Revenue: $926.33 Mln vs. $683.07 Mln last year.
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