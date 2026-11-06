Murphy Oil hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Murphy Oil präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Murphy Oil hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,69 Prozent auf 849,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 721,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at