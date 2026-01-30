|
Murphy Oil mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Murphy Oil stellte am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei 0,08 USD. Im letzten Jahr hatte Murphy Oil einen Gewinn von 0,340 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,44 Prozent auf 613,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 669,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,720 USD, nach 2,70 USD im Vorjahresvergleich.
Mit einem Umsatz von 2,69 Milliarden USD, gegenüber 3,02 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 10,89 Prozent präsentiert.
