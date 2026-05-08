Murphy Oil öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Murphy Oil hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Murphy Oil ein EPS von 0,500 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Murphy Oil 732,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 672,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at