Murphy Oil Aktie
WKN: 856127 / ISIN: US6267171022
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07.05.2026 02:21:18
Murphy Oil Profit Drops In Q1
(RTTNews) - Murphy Oil (MUR) revealed earnings for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $53.5 million, or $0.37 per share. This compares with $73.6 million, or $0.50 per share, last year.
Excluding items, Murphy Oil reported adjusted earnings of $46.5 million or $0.32 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.2% to $733.55 million from $665.71 million last year.
Murphy Oil earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $53.5 Mln. vs. $73.6 Mln. last year. -EPS: $0.37 vs. $0.50 last year. -Revenue: $733.55 Mln vs. $665.71 Mln last year.
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