Murphy Oil Swings To Q3 Profit

(RTTNews) - Murphy Oil Corporation (MUR), an independent oil and natural gas exploration and production company, on Wednesday reported a third-quarter profit, compared with a year-ago loss, supported by higher production revenues and significantly lower operating costs. The company also raised its full-year 2026 production guidance following stronger-than-expected output.

Net income attributable to Murphy was $171.1 million, or $1.17 per share, compared with a net loss of $3.0 million, or $0.02 per share, in the prior-year quarter. The year-ago period included $115 million in asset impairment charges.

Adjusted net income from continuing operations attributable to Murphy was $158.4 million, or $1.08 per share.

Revenue from production increased to $849.2 million from $721.0 million.

Net production averaged 186,495 barrels of oil equivalent per day (BOEPD), exceeding the company's quarterly guidance range of 171,000 to 179,000 BOEPD. Oil production averaged 84,164 barrels per day.

Murphy raised its full-year 2026 production guidance to 176,000 to 178,000 BOEPD, representing a 6,000 BOEPD increase in the midpoint of its previous range.