Murphy Oil zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Murphy Oil lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Murphy Oil ein EPS von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

Murphy Oil hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 926,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 683,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at