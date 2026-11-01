Murphy USA Aktie

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WKN DE: A1W33K / ISIN: US6267551025

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01.11.2026 02:08:38

Murphy USA: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Murphy USA (NYSE:MUSA) announced that its store construction pipeline now supports opening 50 new locations annually. Accelerating store openings gives the company a clear path to steady earnings growth across commodity cycles. Flexible supply sourcing and low retail prices help defend market share when volatile energy markets squeeze competitors.

Three things management said stand out.

Inconsistent store opening cadence in prior years limited earnings growth despite favorable retail fuel conditions. Management has now built a robust construction pipeline with 55 sites actively under construction to maintain a predictable opening pace.

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