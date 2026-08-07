Murphy USA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Murphy USA hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 11,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Murphy USA noch ein Gewinn pro Aktie von 7,36 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,81 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 5,01 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at