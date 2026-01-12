Murphy USA Aktie
WKN DE: A1W33K / ISIN: US6267551025
|
12.01.2026 16:30:29
Murphy USA CEO Sells $1.7 Million in Stock -- Here's What Investors Should Know
On Jan. 7, Murphy USA (NYSE:MUSA) President & CEO Malynda K West executed a net exercise of 8,000 stock options, resulting in the sale of 4,051 shares on the open market for a transaction value of about $1.7 million, as reported in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($425.00); post-transaction value based on Jan. 7 market close ($425.00).* 1-year price change calculated using Jan. 7 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Murphy USA Inc When Issued
|
28.10.25
|Ausblick: Murphy USA präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Murphy USA präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.07.25