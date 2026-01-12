Murphy USA Aktie

WKN DE: A1W33K / ISIN: US6267551025

12.01.2026 16:30:29

Murphy USA CEO Sells $1.7 Million in Stock -- Here's What Investors Should Know

On Jan. 7, Murphy USA (NYSE:MUSA) President & CEO Malynda K West executed a net exercise of 8,000 stock options, resulting in the sale of 4,051 shares on the open market for a transaction value of about $1.7 million, as reported in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($425.00); post-transaction value based on Jan. 7 market close ($425.00).* 1-year price change calculated using Jan. 7 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
