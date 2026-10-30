Murphy USA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Murphy USA hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 9,59 USD gegenüber 6,76 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Murphy USA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,89 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 5,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at