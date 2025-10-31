Murphy USA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Murphy USA lud am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Murphy USA ein EPS von 7,20 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,11 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,24 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at