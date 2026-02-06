|
06.02.2026 06:31:28
Murphy USA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Murphy USA äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,53 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,74 Milliarden USD – ein Plus von 0,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Murphy USA 4,71 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 24,10 USD gegenüber 24,11 USD im Vorjahr.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 4,25 Prozent auf 20,24 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 19,38 Milliarden USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
