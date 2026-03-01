Murphy USA Aktie
WKN DE: A1W33K / ISIN: US6267551025
|
01.03.2026 21:49:17
Murphy USA SVP Sells $344k Worth of Shares
On Feb. 26, 2026, Kieth A. Emery, Senior Vice President of Fuels at Murphy USA (NYSE:MUSA), a major U.S. fuel retailer, reported an open-market sale of 899 shares of common stock for a transaction value of approximately $344,000, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 reported share price ($382.53). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
