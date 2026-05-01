Murphy USA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Murphy USA stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,28 USD. Im Vorjahresviertel hatte Murphy USA 2,63 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 4,82 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at